Vladimiro Feliz candidato do PSD ao Porto com bênção da Concelhia

Carla Soares Hoje às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Vladimiro Feliz é a aposta de Rui Rio para candidato à Câmara do Porto, que esta segunda-feira à noite recebeu a bênção da Concelhia. O nome do antigo vice-presidente de Rio na Autarquia foi aprovado pela estrutura local e poderá, a qualquer momento, ser anunciado pelo líder do PSD.

O candidato ao Porto é uma das escolhas pessoais que cabem a Rui Rio, mas o presidente esperou pela formalização por parte da Concelhia para fazer o anúncio.

O combate na Invicta contra o independente Rui Moreira é encarado como o maior desafio eleitoral para Rui Rio, quer em termos políticos quer estratégicos, também pelas contas que tem a ajustar com o seu sucessor no Porto.

Comparativamente ao antigo comissário europeu Carlos Moedas, candidato a Lisboa contra o socialista Fernando Medina, tem sido apontada internamente a Vladimiro Feliz a falta de dimensão nacional e de peso político dentro do partido, mas a sua forte ligação à cidade e perfil mais conciliador surgem como trunfos.

Recentemente, Rui Rio referiu-se ao seu antigo vice-presidente como alguém "absolutamente insuspeito" e um "dos melhores vereadores" que teve.

Entretanto, a maioria das distritais reuniu-se esta noite para aprovar nomes de candidatos autárquicos. Até porque Rui Rio quer anunciar todos os candidatos até ao final deste mês.