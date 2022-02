Voto por via postal na Europa atira posse do Governo para fim de março

João Vasconcelos e Sousa e Enzo Santos Hoje às 23:02 Facebook

A votação do círculo da Europa vai ser repetida nos dias 12 e 13 de março. Os votos que cheguem por via postal até dia 23 serão considerados, ficando a divulgação dos resultados agendada para dia 25. O Parlamento tem de tomar posse três dias depois (ou seja, a 28). Será o presidente da República a definir a data para a posse do Governo, já que a Constituição é omissa. Marcelo Rebelo de Sousa poderá mesmo agendá-la para dia 29 de março.

Em momento algum os membros da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que esta quarta-feira deram uma conferência de imprensa, admitiram falhas. João Almeida, secretário da Comissão, atribuiu culpas aos partidos por terem feito uma interpretação"truncada" de uma deliberação que a CNE lhes distribuiu, a 8 de fevereiro (durante o processo da contagem de votos), acerca da forma como se deveria agir.