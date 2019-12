Xarope "Ben-u-ron" em rutura de stock até fevereiro

Alexandra Inácio Hoje às 09:50 Facebook

Associação Nacional de Farmácias confirma falha no abastecimento, mas frisa que há alternativas no mercado.

À beira do pico da gripe previsto para as próximas duas semanas, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) confirmou ao JN que há rutura de stock no xarope "Ben-u-ron". A previsão é de que a reposição "não vai ser possível durante o mês de janeiro", avançou fonte da ANF.

Ainda haverá xarope "Ben-u-ron" (um dos mais comprados para combater febre ou sintomas gripais em crianças) em stock em algumas farmácias, mas a rutura será sentida em todo o país já que a quebra estará relacionada com um problema na produção. Há dias que os distribuidores alertavam para possível rutura.

