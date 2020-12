Xenofobia sobre alunos brasileiros investigada na Universidade do Porto

José Miguel Gaspar Hoje às 08:03, atualizado às 08:19 Facebook

Ministério Público recebeu queixa em outubro sobre ataques a alunos brasileiros. Reitor da UP condena "crimes lamentáveis". Grupo Quarentena Académica acolheu mais de 100 denúncias.

Em 10 de outubro, a página anónima na rede social Instagram "Apanhei covid na FEUP" publicou uma foto que foi o pináculo da indignação. A foto exibia o campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto com oito bonecos: um, ao centro a pairar, era o símbolo radial do coronavírus; os outros sete eram macacos e estavam em pose de reinação. A legenda dizia: "Sobre os ajuntamentos de brasileiros na FEUP".