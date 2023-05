Ana Peleteiro sobre relação abusiva: "Obrigou-me a deixar de seguir todos os homens do atletismo"

JN Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A espanhola Ana Peleteiro, que namorou durante cinco anos com Nelson Évora, voltou a recordar a relação abusiva que sofreu, sem nunca identificar o nome do agressor. "O meu ex obrigou-me a deixar de seguir todos os homens do atletismo", afirmou.

Recentemente mão de um menino, a atleta Ana Peleteiro reencontrou o amor depois de voltar para os braços do francês Benjamin Campaoré, com quem teve uma relação antes do namoro de longa data com Nelson Évora. Em entrevista à revista espanhola "Yo dona", a espanhola, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, recordou o processo de reconciliação com o atleta francês não esquecendo, sem revelar nomes, a relação abusiva que terá sofrido.

PUB

"Vínhamos os dois de relações muito tóxicas, de onde saímos muito queimados. E, sem saber como, segui-o no Instagram, sem nenhuma intenção e vi que ele fez o mesmo. Eu antes seguia-o, mas o meu ex obrigou-me a deixar de seguir todos os homens do atletismo", afirmou, recordando um episódio em Tóquio. "Ele viu-me nos Jogos Olímpicos, cinco anos depois do nosso primeiro encontro e percebeu que eu agora já era uma mulher. Vi-o na pista, mas foi muito incómodo, porque estava a fazer-lhe olhinhos à frente do meu ex [Nelson Évora]. Horrível! Não falámos. Só trocámos olhares. Eu estava intoxicada da minha relação e não era capaz de sair desse círculo. Mas, no final, conseguimos ambos sair das nossas relações tóxicas ao mesmo tempo. O meu objetivo era ficar solteira durante pelo menos um ano, mas isso foi tudo ao ar. Estive só uns 15 dias. Ainda que já estivesse sozinha no coração e na mente há muito", vincou.

Esta não é a primeira vez que Ana Peleteiro aborda que foi vítima de uma relação abusiva. Em junho do ano passado, a atleta contou, num programa de televisão, em Espanha, que foi vítima de abusos sexuais por parte de um ex-namorado, sem revelar nomes. A espanhola revelou que tomou consciência da gravidade do que passou ao assistir à entrevista de uma jovem no mesmo programa de televisão. "Estava a treinar em Portugal e, ao ver a entrevista, comecei a chorar. Passei pelo que esta rapariga está a contar e não sabia que era abuso sexual. Perceber que a pessoa com quem estive fez isto é pesado. Afetou-me bastante, porque, embora tivesse sofrido muito anteriormente, foi um choque de realidade", afirmou.