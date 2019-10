Ana Sofia Martins e David Fonseca já estão casados

Sara Oliveira Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem alarido, imprensa ou até partilhas nas redes sociais, a atriz Ana Sofia Martins e o músico David Fonseca casaram-se pelo registo civil a 27 de setembro. À cerimónia, realizada numa quinta de Cascais, assistiram apenas familiares e amigos mais próximos.

Discretos, como ao longo de todo o namoro, Ana Sofia, de 32 anos, e David Fonseca, de 46, disseram o "sim" num momento privado, no qual juntaram um número restrito de convidados. Entre eles, Luís Borges e Sara Sampaio, que nesse fim de semana até mostrou, no Instagram, estar em Portugal.

Para a modelo foi o primeiro casamento, mas o músico era divorciado e, só por isso, a cerimónia só poderia ser mesmo pelo civil. Foi no dia 27 de setembro, na véspera de o músico dar um espetáculo em Almada.

O casal começou a namorar no final de 2017, mas sempre se resguardou dos olhares públicos e a atriz também se escusou a comentar o relacionamento para não repetir alguns erros do passado. No entanto, no último mês acabou a trocar "piropos" em comentários no Instagram.

Ana Sofia também começou a assistir a alguns dos concertos do companheiro que a visitou em Londres, onde ela passou parte deste ano a estudar representação