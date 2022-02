Anastasiia: Miss Ucrânia na linha da frente da batalha

Sara Oliveira Hoje às 18:25 Facebook

Coroada Miss Grand Ucrânia em 2015, Anastasiia Lenna trocou as passarelas pelo campo de batalha contra os ataques da Rússia ao seu país.

"Todos aqueles que cruzarem as fronteiras da Ucrânia com intenção de invadir serão mortos!", avisou numa história do Instagram, onde reúne mais de 105 mil seguidores. Na mesma rede social, a modelo e especialista em marketing, de 31 anos, tem apelado à união dos seus compatriotas e à ajuda de todos, a vários níveis. Também se mostrou fardada e de arma na mão, mostrando estar com a resistência ucraniana, a treinar tiro. "Um grande e verdadeiro líder" é como descreve o presidente Volodymyr Zelensky.

Em imagens divulgadas nos últimos dias sobre o que se tem vivido em Kiev, Anastasiia aparece entre soldados, no meio de edifícios destruídos por um míssil. Antes de apostar nos concursos de beleza, a Miss Ucrânia já tinha estado no exército. Fluente em cinco idiomas, trabalha também como tradutora e, perante a investida bélica russa, uniu-se a um grupo de civis, entre eles vários artistas, para lutar contra o inimigo e defender a capital, Kiev.