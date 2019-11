Andreia Dinis faz homenagem à mãe que morreu de cancro

NTV Hoje às 10:04, atualizado às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz recordou nas redes sociais a mãe, Maria da Graça, que morreu em 2011, vítima de cancro. “Quando perdemos a nossa mãe, tanta coisa se agiganta dentro de nós. Fica um grito preso na garganta e uma louca vontade de voltar atrás no tempo”, começou por escrever a atriz que, recentemente, teve uma participação especial na série “Golpe de Sorte”, da SIC. View this post on Instagram "Quando perdemos a nossa mãe, tanta coisa se agiganta dentro de nós. Fica um grito preso na garganta e uma louca vontade de voltar atrás no tempo…. Arrependemo-nos de não ter tido […]