Ângelo Rodrigues de mochila às costas para ensinar inglês no Nepal

Inês Inteiro Hoje às 15:03

Ângelo Rodrigues viajou até ao Nepal no âmbito de um programa de voluntariado para dar aulas de inglês num mosteiro budista.

A atividade foi lançada através de uma ONG (organização não governamental) que apoia comunidades desfavorecidas no país. Com o objetivo de ensinar inglês a crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos, Ângelo Rodrigues vai ficar algum tempo a viver no mesmo templo que os seus alunos.

Depois de aulas de teatro a presos, crianças e adolescentes no Brasil e em África, onde surgiu o documentário "A Terra dos Mil Sorrisos" e uma incursão na Amazónia, com um tribo indígena, que deu origem ao "Não Há Espelhos na Amazónia", o artista vai atirar-se de cabeça para um novo projeto no Nepal.

Com um amor por viajar, e 34 países registados no passaporte, o ator vai aventurar-se de mochila às costas pelas paisagens do país asiático, caracterizado pelos seus templos.