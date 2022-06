Ângelo Rodrigues de volta à sala de operações

Ator passa pela 12.ª intervenção à perna, depois de um pós-operatório anterior complicado. Pesadelo começou em 2019.

Um verdadeiro calvário é o que tem vivido Ângelo Rodrigues desde que, em agosto de 2019, esteve entre a vida e a morte no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de uma infeção grave que lhe afetou a perna esquerda, correndo o risco de ter de a amputar. Três anos volvidos, ator sujeitou-se à 12.ª intervenção cirúrgica , como fez questão de revelar.

Sem dramatizar e até com uma certa dose de humor, no Instagram, Ângelo anunciou "novidades pouco elegantes", antes de revelar que "o pós-operatório da última cirurgia [a que foi submetido a 7 de abril] foi chato". Com a promessa de "novidades em breve", o artista não escondeu ser necessário "voltar ao bloco operatório".

Mesmo sem alcançar a plena recuperação, Ângelo Rodrigues não deixa de trabalhar, desde que tenha oportunidade. Em maio do ano passado, depois de "mais uma cirurgia de reconstrução da perna", como antes contou, recebeu uma chamada do agente que tem no Brasil por causa de "um casting para a Netflix". Fez uma self-tape com quatro cenas sem que se percebesse que não conseguia andar e agarrou o papel no elenco principal na série "Olhar indiscreto", entretanto rodada do outro lado do Atlântico. Por cá, o último projeto em que entrou foi na novela da SIC "A serra", preparando-se para mais uma temporada, mais uma vez, ao ritmo do guião da vida real.