Ator de 21 anos da série "Wednesday" acusado de assédio e violação

Várias jovens relataram no Twitter alegados abusos de Percy Hynes White,

de 21 anos. Jovem é conhecido pelo papel de Xavier Thorpe

na popular série da Netflix.

Ao mesmo tempo que a dança de Wednesday Addams, a personagem principal da mais recente série de sucesso da Netflix, interpretada por Jenna Ortega, inspira divertidos vídeos no TikTok, há um ator do elenco que está a dar que falar pelos piores motivos. Percy Hynes White, que dá vida a Xavier Thorpe em "Wednesday", está a ser acusado de assédio sexual. Os fãs pedem a sua substituição na comédia de terror sobre a filha mais velha da família Addams, criada por Tim Burton.

O intérprete, de 21 anos, ainda não reagiu às queixas que caem sobre ele e que muitas jovens publicaram no Twitter. Segundo os relatos partilhados, tudo terá acontecido antes de Percy fazer a série, quando ainda vivia em Toronto, no Canadá, e tinha entre 17 e 20 anos. No perfil @milkievich, juntamente com amigos, organizava festas para as quais convidava mulheres com a intenção de as embebedar para seguidamente se aproveitarem fisicamente delas.

"Violação na cave dele"

Alegadamente, os abusos seriam praticados em relação às próprias namoradas ou qualquer outra mulher que aceitasse o convite. O ator e os amigos também tirariam fotografias íntimas às jovens, a maioria menores de idade, para depois publicarem na internet. Uma internauta, Desiree Cameron, contou também que o artista deixou que fosse "violada na sua cave".

"Quando me ligou para falar sobre isso, estava mais preocupado com a Polícia do que saber se eu estava bem", acrescentou. Houve ainda quem garantisse ter sido insultado pela agora estrela do streaming, além de lhe apontar o hábito de enviar "nudes" (fotos de nus).

Após as denúncias, o nome de Percy Hynes White passou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter e a hashtag #CancelPercy tornou-se tendência no microblogue. O desejo dos fãs da série é que seja afastado da já anunciada segunda temporada, mas a Netflix ainda não se pronuncia sequer sobre a polémica. Já após as denúncias de abusos, o visado posou ao lado de Jenna Ortega, com quem contracena, durante a Semana de Moda Masculina de Paris, sem qualquer constrangimento à vista.