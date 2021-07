Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:35 Facebook

Bob Odenkirk, protagonista da série "Better Call Saul" e "Breaking bad" caiu inanimado no estúdio durante as gravações e encontra-se hospitalizado.

O ator está agora hospitalizado e a receber cuidados médicos, segundo informou a "TMZ".

Bob Odenkirk estava a gravar a sexta e última temporada da série "Better Call Saul" que está prevista sair no próximo ano.