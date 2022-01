Ator francês Gaspard Ulliel morre aos 37 anos

JN Hoje às 16:39 Facebook

A estrela francesa Gaspard Ulliel, que ganhou um César de Melhor Ator e que faz parte do elenco da nova série da Marvel "Moon Knight: Cavaleiro da Lua" morreu, esta quarta-feira depois de ter chocado contra outra pessoa enquanto esquiava, nos Alpes franceses.

O acidente aconteceu na terça-feira na zona de resorts de esqui La Rosière, nos Alpes franceses. Ulliel sofreu um traumatismo craniano e foi transportado de helicóptero para o hospital de Grenoble, em estado grave, mas a morte do ator viria a ser confirmada esta quarta-feira pela família, à France-Presse.

A outra pessoa envolvida no acidente não precisou de ser hospitalizada.

Jean Castex, o primeiro-ministro francês, prestou homenagem no Twitter, escrevendo que Ulliel "cresceu com o cinema e o cinema cresceu com ele".

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU - Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

Gaspard Ulliel era um rosto familiar e acarinhado pelo público francês. Trabalhou em televisão, mas foi no cinema que ganhou notoriedade. Protagonizou o filme "Saint Laurent" (2014), no papel do próprio Yves Saint Laurent, e também fez parte do elenco de "Hannibal - A Origem o Mal" (2007), como uma versão jovem de Hannibal Lecter.

Em 2005 levou para casa o prémio César, o equivalente francês ao Oscar, na categoria de ator mais promissor, com o papel de Manech, o soldado desaparecido nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, no filme "Um Noivado Muito Longo". Mas foi com a personagem de Xavier Dolan, no filme "Tão Só o Fim do Mundo" (2016), que ganhou o prémio de Melhor Ator nos "Oscar franceses".

Deixa um legado de vários papeis marcantes, o público terá a oportunidade de se despedir do ator com a personagem de Anton Mogart / Midnight Man, na série de super-heróis da Marvel "Moon Knight: Cavaleiro da Lua", que vai ser transmitida na Disney+, em março deste ano.

O francês também ganhou visibilidade como modelo e rosto da campanha da fragrância "Bleu" da Chanel.

Gaspard Ulliel deixa um filho de cinco anos da relação que mantinha desde 2013 com a modelo a cantora Gaëlle Piétri.