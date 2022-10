Bárbara Branco muda-se da TVI para a SIC para protagonizar nova novela

A atriz foi anunciada esta quinta-feira, durante as celebrações do 30.° aniversário da SIC, como a nova oposta da ficção. Depois de ser a vilã na novela da TVI "Bem me quer" e participar em projetos da RTP, Bárbara Branco prepara-se para protagonizar a próxima história da estação de Paço de Arcos

"Assim que fui recebida na SIC, fui recebida como um membro da família. Eu acho que isso é extremamente importante, sentires-te acolhido no sítio para onde vais, e foi uma das coisas que eu senti aqui. Portanto, sei que vou ser muito feliz", declarou Bárbara Branco, em conversa com João Baião, Diana Chaves, João Paulo Sousa e Cláudia Vieira.

Com a certeza de ser protagonista da próxima novela, antes a atriz poderá ser vista na série "Santiago", que estreia ainda este mês na OPTO, a plataforma de streaming da estação de Paço de Arcos.

O desafio surge depois de Bárbara destacar em projetos da TVI. Entrou em "A Impostora", "Jogo Duplo", "Na Corda Bamba " e, por último, "Bem me quer", seguindo-se depois o filme "Bem bom", e a série "Doce" e "A rainha e a Bastarda", "Pôr do Sol" e "O crime do Padre Amaro", para a RTP.

Ainda no canal de Queluz de Baixo, participou no "Dança Com as Estrelas", no ano de 2019, mas agora é na concorrência que se prepara para provar talento. As gravações da novela em que terá o papel principal começam em breve.

A jovem há muito que dá cartas em muitos palcos, protagonizando peças intensas. O ano passado, foi distinguida como Melhor Atriz de Teatro pela sua interpretação da personagem Catharine Holly em "Bruscamente no verão passado", com encenação de Carlos Avilez, que foi seu professor na Escola Profissional de Teatro de Cascais.