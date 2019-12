Bárbara Branco: "Precisava que os dias tivessem mais horas"

Sara Oliveira Hoje às 11:22 Facebook

Tem apenas 19 anos, mas um currículo cheio de grandes papéis na televisão e no teatro. Atualmente, Bárbara Branco divide-se entre os dois palcos, provando talento no Teatro Experimental de Cascais (TEC) como protagonista da peça "Lulu", quase à mesma hora em que se vai revelando na pele de "Simone" na novela da TVI "Na corda bamba".

"Felizmente, tenho tido muito trabalho ao longo dos últimos anos e, às vezes, sinto que os meus dias deviam ter mais horas. Não é fácil estar em tantos projetos em simultâneo, mas gosto deste ritmo e de estar em todo o lado ao mesmo tempo", assume, em conversa com o JN. O esforço já foi reconhecido com nomeações para os Globos de Ouro ou para os prémios SPA pela personagem na peça "As you like it".

A atriz agarra todas as oportunidades e, por isso, não hesitou quando foi convidada a regressar ao TEC "para abraçar "Lulu"". "É a protagonista absoluta de uma peça que aborda temas muito fortes, de forma muito bruta e crua, e cabe-me a mim conduzir o enredo e ser o centro da engrenagem", partilha Bárbara já na reta final do espetáculo, que se estende até dia 15.

Todos os dias ainda tem de gravar cenas de "Na corda bamba" e a atriz não esconde que "é cansativo": "Há muita coisa para estudar, muitos textos para ler, muitos ensaios que acabam tarde e no dia seguinte estou a gravar de manhã cedo. Mas foi uma escolha minha e não há nada que me dê mais gozo do que ter a agenda preenchida".

"Simone" vai surpreender

Interpretar "Simone" na TV está a ser desafiante por "dar vida a uma jovem tão sensata e com os pés assentes na terra", mas "tem um longo percurso pela frente e vai surpreender", antecipa Bárbara, acicatando a curiosidade.

A nível pessoal, a vida corre bem à artista, que namora há um ano e meio com o também ator José Condessa, que se encontra agora a gravar uma novela no Brasil. "Eu acredito muito no trabalho dele, é um ator maravilhoso e sei que vai superar as expectativas. Fico muito feliz por estarmos, cada um à sua maneira, a correr atrás dos sonhos", confessa. As saudades são ultrapassadas com a ajuda das tecnologias.