Bernardo Sousa é o vencedor do "Big Brother Famosos"

Bernardo Sousa foi o grande vencedor do "Big Brother Famosos", depois de ter levado a melhor sobre Marco Costa.

Sete semanas depois de ter começado, o "Big Brother Famosos" terminou nesta noite com a vitória de Bernardo Sousa. O piloto madeirense levou a melhor sobre Marco Costa, com 64% dos votos, contra os 36% do pasteleiro.

"Obrigado Portugal, à plateia, a todos", foram as únicas palavras que Bernardo Sousa conseguiu dizer, ele que sucede, na vitória no formato, ao músico Kasha.

Vinda diretamente do Brasil - chegou neste domingo a Portugal perto das cinco da manhã -, Cristina Ferreira visitou a "casa mais vigiada do país" ainda, nas suas palavras, com o samba no pé".

O primeiro concorrente expulso foi Fernando Semedo, com 1% dos votos. Mal chegou aos estúdios da Venda do Pinheiro, o "Chef" chamou a namorada, Salomé, que estava no público e, de joelhos perante o país, pediu a companheira em casamento.

Vanessa Silva, atriz e cantora, ficou no quinto lugar, com três por cento e seguiu-se o ex-futebolista Daniel Kenedy, em quarto, com cinco por cento. Em terceiro lugar ficou a influenciadora brasileira Bruna, namorada de Bernardo Sousa, com 13 por cento da preferência dos portugueses.

Ao contrário do que é habitual, a mansão da Malveira não fecha as portas, uma vez que, ainda nesta noite, vão entrar antigos concorrentes no programa "Desafio Final".