Boris Johnson casou em segredo este sábado, diz imprensa britânica

JN Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro britânico terá casado, este sábado, com a companheira, Carrie Symonds, numa cerimónia secreta na Catedral de Westminster.

A notícia, que não mereceu comentários por parte do gabinete do chefe do Governo britânico, foi avançada pelos jornais "The Sun" e "Mail on Sunday", citados pela agência Reuters. Segundo ambas as publicações, os 30 convidados - limite máximo no âmbito das restrições da pandemia - foram convidados em cima da hora para a cerimónia, da qual nem os principais membros do gabinete do primeiro-ministro terão tido conhecimento.

A catedral católica foi repentinamente fechada às 13.30 horas. Meia hora depois, chegou de limusina a namorada de Boris Johnson, Carrie Symonds, com um longo vestido branco sem véu, escrevem os dois jornais britânicos. ​​​​​​​

Johnson, 56 anos, e Symonds, de 33, moram juntos em Downing Street desde que Johnson se tornou primeiro-ministro, em 2019. Em 2020, anunciaram que estavam noivos e que iam ser pais. O filho, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, viria a nascer em abril desse ano.