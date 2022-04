Britney Spears está grávida do terceiro filho

JN Ontem às 22:28 Facebook

A cantora norte-americana Britney Spears está à espera do terceiro filho, o primeiro em comum com o ator Sam Asghari.

A "princesa da Pop" anunciou a gravidez no Instagram, onde revelou que o ganho de peso recente, na sequência de uma viagem à ilha de Maui, no Havai, a levou a fazer um teste. "Vou ter um bebé", escreveu a artista, acrescentando que não vai "sair muito" nos próximos tempos de forma a evitar as câmaras dos paparazzi.

A cantora de 40 anos, que recentemente se libertou da tutela de 13 anos exercida pelo pai, já tinha anunciado a vontade de aumentar a família.