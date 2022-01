Bruno de Carvalho e Liliana Almeida prontos para assumir paixão

Sara Oliveira Hoje às 18:05 Facebook

Entre birras e amuos, ex-presidente do Sporting e cantora voltaram a beijar-se, desta vez de forma demorada. A seguir, colegas queixaram-se dos barulhos noturnos do casal.

A relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida tem sido o que mais tem dado que falar em "Big brother famosos", na TVI, e os protagonistas parecem já não se importar com as imagens ou opiniões alheias. "Estou aqui dentro, vou viver o presente", assumiu a cantora, em conversa com alguns dos colegas, que parecem também já se render à relação.

Esta semana, o casal zangou-se e até chegou a estar de costas voltadas, quase como uma briga entre namorados, mas acabou por se beijar pela terceira vez, agora a sério e por vontade mútua, selando as pazes. Na casa de banho, anteontem, depois de Liliana admitir estar "muito chateada", o ex-presidente do Sporting pediu "desculpa por tudo", pedindo para terem mais calma um com o outro. Abraçaram-se e, após se olharem, beijaram-se durante largos minutos e de forma apaixonada. Bruno de Carvalho reconheceu que já vê a artista como "alma gémea".

Horas depois, um avião surpreendeu o casal com uma frase que soou a dica. "Portugal quer ver de dia Bruno de Carvalho, à noite Lili. Amigos JG [Jorge Guerreiro] e Jay", lia-se na tarja. Alguns dos outros residentes do reality show interpretaram como deixa para não passarem tanto tempo juntos, pois não estão sós e "a casa é grande".

Curiosamente, depois dos beijos, Marta Gil e Catarina Siqueira queixaram-se dos barulhos noturnos que os dois fizeram durante a noite e até pediram contenção a Liliana. "Tanto eu como a Catarina sentimo-nos um bocado desconfortáveis. Não sou ninguém para decidir aquilo que tu queres fazer, mas falta um mês para bazar daqui. Preferia que não voltasse a acontecer, e somos todos adultos... aguentem-se", apelou Marta. Liliana partilhou o recado com Bruno. Admitiu estar "com raiva" com o sucedido, não por arrependimento, até porque garante ter gostado muito, mas por não gostar de ouvir que não se deveria ter envolvido no programa por ser mulher.

No exterior do programa, Liliana Almeida deixou namorada, mas já assumiu que se deixou surpreender pelos sentimentos que Bruno lhe despertou. Até porque "há mil anos que um homem para mim era irmão", afirmou, recordando ter tido relacionamento com pessoas do sexo oposto antes de assumir a homossexualidade. Este e outros assuntos deixam antever o que se ouvirá no confessionário na próxima gala de "Big brother" que, esta semana, será transmitida apenas na terça-feira.