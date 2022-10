Bruno de Carvalho e Victor Espadinha fazem as pazes no Porto

Sara Oliveira Hoje às 20:32 Facebook

Bofetadas prometidas pelo artista ao ex-presidente do SCP foram alvo de piada no espetáculo de "roast" no Super Bock Arena, mas foi o abraço que marcou o reencontro. No fim, o organizador Fernando Rocha estava "feliz" e "realizado".

"Estou sempre à espera que as coisas sejam sempre duras e foi muito giro", resumiu Bruno de Carvalho após os "roasts" em Lisboa e no Porto em que foi o principal alvo do humor. O JN esteve no espetáculo da Invicta e testemunhou que, como tinha antecipado o humorista Fernando Rocha, no papel de organizador, após as picardias do guião sararam-se as feridas.

No final, o abraço de Bruno de Carvalho a Victor Espadinha assim o provou, quatro anos depois de o ator ter dito que lhe dava "duas bofetadas" por sentir vergonha da conduta de Bruno como presidente do Sporting. Um tema que veio à baila entre as muitas piadas e picardias em palco, perante o fairplay de todos. Antes do cumprimento, o agora DJ e ex-concorrente do "Big Brother aplaudiu Espadinha "por ter aceitado o convite, depois de muitos terem recusado" por estarem zangados com ele.

Participar, para Espadinha, foi "uma maluquice autêntica", depois de antes já ter participado num "roast" a José Castelo Branco. Desta vez, era sobre "uma pessoa que conheço bastante melhor", se bem que não tenha alinhado à primeira pois, "para estar em palco, tem de ser a trabalhar". Acabou por fazê-lo ao interpretar o humor um monólogo, sem violência física à mistura.

Ana Arrebentinha, a par de Cláudia Martins, vocalista da banda Minhotos Marotos, provou que as mulheres estão à altura de qualquer "churrasco" em que a missão seja fazer rir.

"Já tinha feito algo do género no "Mano a mano" (TVI) mas é a primeira vez porque o Rocha me ligou", confessou. "Sempre entusiasmado", o humorista Hugo Sousa enalteceu "o convívio". Do Brasil diretamente para o Super Bock Arena, o comediante Victor Sarro apresentou-se "100% preparado" para as bocas dos outros participantes e para responder à altura, sobretudo ao youtuber Alexandre Santos e ao humorista Rui Xará.

Extra fui participação da mulher do protagonista, a cantora Liliana Almeida, que interpretou o tema "Borboletas" (do álbum que lançará no próximo ano) e tocou pela primeira vez guitarra. Antes, "retratei bem o Bruno ao ritmo de inspiradas piadolas", como frisou.

À despedida, Fernando Rocha fez questão de sublinhar que "só vem a um roast gente bem resolvida". Sobre o gesto de Bruno de Carvalho e Espanha não tem dúvidas: "Mostrou a grandeza de duas pessoas". "Gostei muito da atitude, uniu as pessoas", concluiu, assumidamente "realizado" por agarrar o público.