Cantor Post Malone ferido depois de cair a buraco no palco

O artista Post Malone ficou ferido depois de cair do palco em Saint Louis, nos Estados Unidos. O cantor já se desculpou nas redes sociais e afirma que está pronto para continuar a tournée.

Austin Post, ou Post Malone como é conhecido, partiu três costelas depois de cair num buraco que estava no palco, destinado a guardar a guitarra acústica. O cantor estava a atuar em Saint Louis durante a sua nova tournée "Twelve Carat Tour".

Foi durante a canção "Circles" que o artista sofreu a queda. Malone bateu com a caixa toráxica e com o braço no palco. Vídeos captados mostram o cantor a contorcer-se em cima de palco com as dores. Os médicos rapidamente foram em auxílio do músico que teve de ser levado para fora do palco para observações.

Post Malone voltou 15 minutos depois para terminar o concerto e acabou por cantar mais dois temas, com muitas dificuldades, acabando por ter de encerrar o espetáculo.

O artista foi levado para o hospital, mas já falou aos fãs nas redes sociais assegurando que se encontra bem.

Na mensagem partilhada, Malone mostrou-se bastante consternado por ter deixado os fãs de Saint Louis preocupados. "A próxima vez que voltar, o concerto vai ser de duas horas para compensar as músicas que perderam. Obrigado a todos pelo apoio. Amo-vos", brincou Malone apesar da tristeza visível.

O próximo concerto do artista vai acontecer hoje (18 de setembro) em Columbus, Ohio.