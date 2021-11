Cantora Marília Mendonça morre em queda de avião no Brasil

JN Hoje às 20:53, atualizado às 22:14 Facebook

A cantora de sertanejo Marília Mendonça morreu, esta sexta-feira, depois de o avião onde seguia ter caído em Minas Gerais, no Brasil, de acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade. Os outros quatro passageiros também morreram.

Inicialmente, os representantes da artista garantiram que ela estava bem, mas a informação divulgada pelos bombeiros no local é de que a cantora morreu no acidente, que vitimou todas as pessoas a bordo. A aeronave, um bimotor Beech Aircraft, da empresa PEC Táxi Aéreo, caiu perto de uma cascata e ainda não se sabe o que terá estado na origem da queda.

"O CBMMG [Corpo de Bombeiros de Minas Gerais] confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas mortais", declarou a corporação em comunicado.

A assessoria confirmou, depois, a morte da artista. "Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, o seu produtor Henrique Ribeiro, o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião descolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", afirmou.

A cantora dirigia-se para um concerto na cidade de Caratinga e antes de embarcar tinha publicado um vídeo nas redes sociais.

essa é a realidade meu povo! hahahah

me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais! pic.twitter.com/cGBx2kJrzR - maria mendonça (@MariliaMReal) November 5, 2021

A jovem artista, de 26 anos, era um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade. Deixa um filho de um ano. Marília Mendonça tinha dois concertos agendados para Portugal no final do mês, um no Porto e outro em Lisboa.

Nasceu ​​​no Estado de Goiás, em julho de 1995. O seu primeiro EP foi lançado em 2014, com músicas como "Alô Porteiro" e "Sentimento Louco". Mas a projeção nacional foi alcançada mais tarde, em 2016, com o seu álbum de estreia, "Marília Mendonça", que conta com músicas de sucesso como "Infiel", "Folgado", "Saudade do Meu Ex" e "Eu sei de Cor" e, a partir daí, o sucesso só aumentou.

Apelidada de "rainha da sofrência", devido às letras emotivas das suas músicas, Marília continuou a fazer furor durante a pandemia de covid-19, batendo recordes nas redes sociais nas transmissões ao vivo que fazia, chegando a obter mais de 3,5 milhões de acessos simultâneos no seu canal do YouTube na sua primeira 'live'.

Recentemente, juntou-se às suas amigas da dupla sertaneja Maiara e Maraísa e lançaram o projeto "Patroas", que traz letras de poder feminino e de exaltação da voz das mulheres no sertanejo.