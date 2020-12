Carro onde seguia Sara Carreira capotou de forma aparatosa

Francisco Pedro Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Causas do acidente estão a ser investigadas, mas tudo indica que uma das viaturas se tenha despistado.

A chuva forte e a fraca visibilidade, associadas ao piso escorregadio, poderão ter estado na origem do aparatoso acidente que envolveu quatro viaturas ligeiras e provocou a morte a Sara Carreira, de 21 anos, anteontem, ao final da tarde, na A, próximo do nó de saída para o Cartaxo. Nesta colisão em cadeia, ficou ainda ferido o namorado da cantora, Ivo Lucas, 30 anos, e a cantora Cristina Branco e a filha, de 10 anos, que sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo apurou o JN, junto de fonte policial, a zona onde ocorreu o acidente, ao quilómetro 61, no sentido norte-sul, é uma zona escura, propícia à redução de visibilidade, sobretudo quando chove com alguma intensidade, e suscetível de gerar alguma acumulação de óleos.

As causas da colisão estão a ser investigadas, mas pelos dados recolhidos no local tudo leva a crer que uma das viaturas se despistou, tendo depois originado um embate entre esta e o jipe conduzido pelo namorado de Sara, que entrou em despiste e capotou de forma violenta, perdendo duas das rodas e ficando praticamente irreconhecível. Em seguida, duas outras viaturas acabaram por embater nos dois primeiros veículos. Sara teve morte imediata. Ivo sofreu vários traumatismos, fraturou um braço e ficou hospitalizado. Os outros dois feridos ligeiros, Cristina Branco e a filha, já tiveram alta.

Horas depois de acidente, vários amigos de Sara e Ivo deslocaram-se às urgências do hospital de Santarém, para se inteirarem do estado de saúde do cantor e confortarem os familiares dos dois jovens. "É um momento muito difícil para todos. Era um casal espetacular, cheio de sonhos e projetos,... não vai ser fácil ultrapassar", desabafou ao JN um amigo do pai de Ivo Lucas, emocionado com a tragédia que se abateu sobre as duas famílias