Chef Jamie Oliver rendido aos encantos do Porto

Cozinheiro britânico e estrela de televisão está na Invicta e rendeu-se à gastronomia portuguesa. Anda acompanhado por uma equipa de filmagens, mas ainda não revelou o motivo.

O Porto é destino de eleição para muitos turistas estrangeiros e atrai também quem vem atrás dos seus sabores e tradições, como parece ser o caso de Jamie Oliver. O famoso chef britânico, autor de vários programas televisivos sobre cozinha, anda pelo Porto e, embora não tenha ainda revelado o propósito, deu conta da sua presença nas próprias redes sociais e nas de terceiros.

Jamie jantou anteontem no restaurante O Rápido, na Rua da Madeira, junto à estação de São Bento, e as fotografias não tardaram a cair na internet, até porque não é todos os dias que se atende tão ilustre cliente. "Não estava a contar", conta o proprietário, Francisco Norte, ao JN, destacando a "extrema simpatia" do visitante.

Foi na companhia de um amigo português, e cliente antigo de "O Rápido", que Jamie Oliver acedeu ao espaço, poucas horas depois de ter aterrado em Portugal. Com ele, estavam uma realizadora e repórteres de imagem, pois tudo indica que veio para captar imagens para um novo projeto.

O grupo, segundo o anfitrião, chegou por volta das oito da noite deixou-se ficar até às 23 horas. Durante cerca de três horas, Jamie Oliver provou grande parte das especialidades da casa, ficando rendido à gastronomia portuguesa. Filetes de polvo, polvo à bordalesa, alheira grelhada e cozido com carnes e fumeiro de Boticas foram alguns dos pratos apreciados. "Ele ficou surpreendido com a forma como arranjamos a lampreia", relata Francisco Norte. Também ficou rendido aos vinhos do Douro que degustou. "Adorou tudo e até quis tirar uma fotografia com a cozinheira, a Rosinha, que elogiou", acrescentou o proprietário do espaço, orgulhoso por servir Jamie Oliver. "É um restaurante humilde, mas com uma qualidade acima da média".

No Instagram, o chef britânico publicou também um vídeo na Rua de Santa Catarina, em plena baixa portuense, em que agradece a quem encomendou o seu livro de receitas, enviando "amor do Porto". Mas, na cidade, ainda não se sabe quanto tempo vai ficar.