Cláudia Vieira conhece George Clooney: "Ele é maravilhoso"

Sara Oliveira Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Convidada de uma marca de relógios, artista portuguesa conheceu o galã de Hollywood George Clooney, com quem posou e conversou. "Ele tem boa disposição, sentido de humor e atitude", diz Cláudia Vieira.

Há cinco anos, Cláudia Vieira foi nomeada embaixadora da Omega, juntando-se a estrelas internacionais, entre elas George Clooney, com quem agora acabou por privar, este fim de semana, na Suíça.

Foi no evento realizado a 2200 metros de altitude, no Cry d"Er Club, à margem do famoso torneio de golfe organizado todos os verões pela marca de relógios (e que integra o circuito europeu), em Crans-Montana, no cantão de Valais, deixando a atriz portuguesa rendida ao charme do ator.

"Quando a realidade supera a ficção! Que bom que foi conhecer e constatar a boa disposição, sentido de humor e atitude do maravilhoso George Clooney! Respect!", escreveu Cláudia na legenda das fotografias que partilhou no Instagram, nas quais surge com o galã de Hollywood, em pose formal e a conversar animadamente.

As fotos foram aplaudidas pelos seus seguidores, muitos deles também famosos, inclusive Pedro Teixeira que reagiu com "Uepaaaaa!" ao momento vivido pela ex-companheira.

No evento em que se cruzou com Clooney, a também apresentadora do programa da SIC "Cantor ou impostor?" destacou-se pela elegância, vestindo uma saia Elisabeth Franchi e um top Pinko, que combinou com sapatos Dior.

Cláudia não foi a única portuguesa presente, partilhando a experiência com Raquel Sampaio que, em abril, trocou a apresentação do "Fama Show" pela oportunidade de estudar representação em Nova Iorque, mas que já parece estar de regresso.