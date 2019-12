Cláudia Vieira já é mãe de Caetana

Sara Oliveira Hoje às 10:34 Facebook

A segunda filha da atriz Cláudia Vieira nasceu esta segunda-feira, quase um mês antes do previsto. Caetana é fruto da relação com o empresário João Alves.

Como desconfiava, foi mesmo antes do tempo que Cláudia Vieira voltou a ser mãe. Apesar de ainda não haver anúncio público, alguns meios avançam que a bebé nasceu no hospital CUF, em Lisboa.



No domingo, a atriz já tinha deixado perceber que algo poderia mesmo acontecer. "Os primeiros sinais desta garota querer sair estão a surgir e nós cá te esperamos com muito amor e saúde", partilhou nas redes sociais, depois de ter revelado estar com contrações.



Tal como Maria, a filha mais velha de Cláudia, da anterior relação com Pedro Teixeira, Caetana nasceu prematura. Inicialmente, o parto estava previsto para acontecer entre o final de dezembro e o início de janeiro.