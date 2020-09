Companheiras dos novos craques da bola dão nas vistas nas redes sociais

Sara Oliveira Hoje às 10:16 Facebook

No arranque de uma nova época, companheiras dos novos craques dão nas vistas nas redes sociais.

Esta sexta-feira é dado o pontapé de saída na Liga, com novos protagonistas em campo e também fora dele. Nos relvados, os futebolistas dominam a bola, enquanto as mulheres disputam atenções no Instagram.

Verónica Lage é o principal apoio de Cláudio Ramos, o novo guarda-redes do F. C. Porto, clube onde também chegou o brasileiro Evanilson, sempre inseparável da mulher, Mariana Abre, com quem casou em fevereiro.

Estudante de Direito, Mariana Fonseca é namorada do avançado do Rio Ave André Pereira, e a criminalista Renata Fernandez é a companheira do extremo do Braga, Gaitán.

Na Segunda Circular, Benfica e Sporting também receberam novos craques. Entre eles, Pedrinho para o meio-campo encarnado e que trouxe a namorada, Layla Gabrielly. Os leões receberam Antonio Adán e Ana Mamore, a especialista em nutrição que há muito conquistou o guardião.

Ainda sem público à vista nos estádios, por causa da ​​​​​​​covid-19, é ainda pelas redes sociais que as WAG, nos bastidores da bola, vão torcer pelos companheiros e reunir os próprios.