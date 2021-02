CR7 e Georgina solidários com menino de Braga com cancro raro

Sara Oliveira Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Graças à ajuda do craque da Juventus e da namorada, Tomás viajou até Barcelona para iniciar tratamentos contra o neuroblastima diagnosticado em 2019.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já ajudaram alguma vezes quem mais precisa sem que se saiba, só que desta vez Ivana, a cunhada do craque da Juventus, acabou por partilhar o mais recente gesto solidário do casal. Graças ao internacional português e à namorada deste, Tomás, um menino de sete anos com um cancro raro, pôde viajar até Barcelona "para realizar alguns exames e começar o tratamento contra o cancro no Hospital Vall D'Hebro". "Obrigada Georgina e Cristiano Ronaldo pela vossa ajuda, solidariedade e grande coração", revelou Ivana através do Instagram.

A história de Tomás foi tornada pública em outubro de 2019 quando os pais, Ana e Ricardo Vilaça, lançaram a campanha de crowdfunding "Pelos sonhos de Tomás". Nas redes sociais apelaram à solidariedade de todos para levar a criança a fazer tratamentos em Espanha e nos Estados Unidos. Precisavam de reunir mais de 400 mil euros o mais rapidamente possível na luta contra o neuroblastoma, um tumor maligno que afeta as células nervosas e a medula, diagnosticado em setembro do mesmo ano. Na altura, o filho já tinha passado "por oito ciclos de quimioterapia, uma cirurgia altamente invasiva, um autotransplante onde sofreu confinado a um quarto durante um mês e meio, vários ciclos de radioterapia e três ciclos de imunoterapia invasiva" no IPO Porto, mas sem os resultados pretendidos. Na primeira pessoa, o petiz de Braga apelou à boa vontade, dizendo querer "ser jogador de futebol" quando for grande.

Sem nunca revelarem a identidade de quem contribuiu para a viagem de Tomás, nas redes sociais, Ana e Ricardo agradeceram o esforço "de várias pessoas de grande humanidade", antes de endereçarem uma mensagem à irmã de Georgina, na qual se manifestaram "de coração cheio e muito gratos". E foi cheios "de alento e esperança" que partiram para a Catalunha.