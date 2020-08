Cristina Ferreira é a futura Berlusconi

Mariana Capante e Rui Pedro Pereira Hoje às 09:57 Facebook

TVI prepara "grande evento à meia-noite de segunda-feira" para receber a "Senhora 15 milhões", que vai assumir a Ficção e o Entretenimento.

Cristina Ferreira sucede a Cristina Ferreira naquela que é a maior transferência da televisão em Portugal - em valores, em mediatismo, em controvérsia. Se há pouco menos de dois anos o universo que gira em torno do pequeno ecrã foi apanhado de surpresa com um contrato de um milhão de euros por ano oferecido pela SIC, a mesma mulher - sublinhe-se mulher -, multiplicou agora o valor por sete. O futuro Berlusconi, como já lhe chamam, regressa amanhã à TVI, com um bilhete que ascende aos sete milhões. A estação já prepara "um grande evento", a partir da meia-noite de segunda-feira, para assinalar o regresso da "rainha" das audiências.

Aos 42 anos - quase 43, celebrados no próximo dia 9 -, Cristina Ferreira chega a Queluz de Baixo para assumir a direção do Entretenimento e da Ficção. A nova função é um salto de gigante na comparação com o que fez anteriormente. Nos últimos 18 anos, notabilizou-se sobretudo como apresentadora, primeiro, no "Você na TV!", ao lado de Manuel Luís Goucha, na TVI e, recentemente, sozinha, n'"O Programa da Cristina", na SIC.

Os especialistas na área da Comunicação ouvidos pelo JN consideram que a TVI não resgatou apenas um rosto que os portugueses adoram, mas uma "supermarca" que traz consigo um conjunto considerável de negócios e um valor de mercado inigualável no reino das redes sociais.

"É um Ferrari. Não é à toa que a SIC pede 20 milhões de indemnização pelo incumprimento do contrato", diz Paulo Rossas. "Não é uma apresentadora que muda de canal, é um modelo de negócio com vida própria para lá da TV." Para o Chief Innovation Officer, na Lisbon Digital School, "a Cristina é um exemplo de superação. É mulher e tem negócios. Chega e manda e decide e ganha."

João Pico, diretor da Comprimido, compara-a ao magnata italiano. "Pode ser uma futura Berlusconi. Quando ela sai da televisão, surge nos bastidores, num barco, nas Maldivas. Isso é conteúdo. Não precisa de câmaras e realizador".

Números de uma marca

1,7 milhões de seguidores no Facebook. No Instagram, tem 1,4 milhões, onde cada publicação vale entre 1500 e 2600 euros. No mais recente Tik Tok já soma 100 mil seguidores.

10 milhões de euros foi o valor atribuído à marca Cristina há dois anos. "Hoje vale, no mínimo, mais cinco milhões", diz um especialista ao JN, que prefere não se identificar.

80 mil euros é o valor apontado pela Imprensa como salário mensal de Cristina Ferreira na TVI. A apresentadora ganhava, na SIC, cerca de 38 mil euros por mês.

20 milhões de euros é o valor da indemnização exigida pela SIC, pelo que diz ser a quebra unilateral de contrato. O montante contabiliza também perdas futuras em publicidade.