David Carreira de malas feitas para conquistar o Brasil

David Carreira tem vários projetos projetos profissionais do outro lado do Atlântico. A viagem para o Brasil será partilhada com a namorada, Carolina Carvalho, que este sábado também esteve perto do artista num concerto no Festival da Comida Continente, no Porto.



De volta ao contacto próximo com o público, David Carreira pôs 45 mil pessoas de braços no ar, no Parque da Cidade, antes de o pai, Tony Carreira, também atuar, num momento que junta sempre fãs de todas as idades. O artista seguiu para Barcelos, depois de conversar com o JN e revelar novidades.



"Brutal é uma palavra pequena para o que foi hoje. Foi inesquecível", confessou David, nos bastidores, após cantar e dançar durante cerca de hora e meia em mais uma edição do Festival da Comida Continente, no Porto. A celebrar dez anos de carreira, reconheceu ser "bom regressar" àquilo que mais gosta de fazer: estar no palco e "sentir o calor e energia" do público, com a família por perto.

"É ótimo quando consegues estar com os familiares e os amigos... Com a Carol, a minha mãe, o meu pai também, a Bea, a filha do meu irmão, a ver o concerto e eu estar a olhar para ela... Eu gosto disso, não consigo estar parado e cantar só para mim", contou.



Durante a atuação, David recebeu em palco o irmão, Mickael. Os dois interpretaram "Señorita" e ainda o novo tema "Tempo de seguir". Carolina Carvalho, a namorada do também ator, deu o ar da sua graça, juntando-se por instantes no refrão do single "BabyBoo".

De resto, a atriz esteve sempre numa zona discreta do palco, a vibrar com prestação de David Carreira, com a namorada de Mickael, Laura Figueiredo, e a filha destes, Beatriz, que mostrou saber as letras quase todas, além de um grande à-vontade.



A "passar uma fase muito bonita", o cantor a ator está apostado "em aproveitar os momentos". No dia 15 de julho, lançará mais uma música, "Saturno", em colaboração com o brasileiro Matheus Fernandes, que o levará ainda até ao outro lado do Atlântico para a promover.



"Brevemente, terei mais participações com artistas no Brasil, de França também. O álbum vai sair no final do ano portanto, a meio da digressão, quando estou no quarto do hotel, aproveito para o acabar e compor o resto das músicas", adiantou.



Por coincidência, Carolina Carvalho "também tem projetos no Brasil", acrescentou David Carreira, pronto para embarcar ao mesmo tempo que a namorada, que fez uma avisa nas novelas por cá, para agarrar outras oportunidades com vista à carreira internacional.