Ex-marido português de J. K. Rowling reage a declarações sobre agressão: "Nada de novo"

César Castro Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Arantes adianta ao JN que as mais recentes declarações de J. K. Rowling sobre abuso e agressão sexual não acrescentam "nada de novo" ao que já se sabia de quando ainda eram casados. Ex-jornalista português tem sido abordado pelos jornais britânicos à porta de casa.

O primeiro marido de J. K. Rowling, o português Jorge Arantes, voltou a fazer manchetes dos tabloides britânicos esta semana, depois de a escritora da saga Harry Potter ter publicado no seu site oficial que viveu um "primeiro casamento violento com alguma dificuldade".

Ao JN, o antigo jornalista de 52 anos reafirmou que o passado conflituoso que viveu com a escritora, e que agora veio novamente à tona, não é propriamente uma novidade: "Não há nada de novo aí. Ela não diz nada de novo", disse após um diálogo inicial difícil, toldado de grande desconfiança, por detrás da porta da casa da mãe, onde vive atualmente, e não em França, como se suspeitava. "Não há relevância nenhuma em eu falar sobre o [assunto] ", esclareceu ao início da manhã desta sexta-feira.

Vários jornalistas ingleses passaram os dois últimos dias pela Rua Duque de Saldanha, no coração do Porto, na expectativa de conseguir arrancar algumas reações de Jorge, após Rowling ter dito na quarta-feira que era uma sobrevivente de "abuso doméstico e agressão sexual", durante o casamento com o português, de onde nasceu uma filha.

Os jornais ingleses passaram maioritariamente despercebidos, mas os olhares mais atentos conseguiam identificar os fotógrafos, de lente apontada, em busca de qualquer imagem inédita do português, que substituísse as imagens antigas de há mais de duas décadas.

Quando a polémica espoletou esta semana, sobretudo no Reino Unido, o português voltou a ser o centro das atenções, ao ponto de levar os meios de comunicação social britânicos a fazer marcação cerrada à porta da casa, no Porto, onde Jorge foi viver após o casamento falhado com J. K. Rowling.

Alguns jornalistas vieram de urgência para Portugal. Outros moveram-se para o Porto vindos do Algarve, onde estão a acompanhar o caso de Maddie McCann, para conseguir as manchetes que esta sexta-feira fizeram capa dos tabloides, e não só, onde Jorge aparece a reafirmar que "deu um estalo" à ex-mulher, mas que nunca abusou dela e que "não houve violência contínua".