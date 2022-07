Ex-portista Eder Militão separado a poucos dias de ser pai

Namorada do jogador do Real Madrid terminou o namoro na reta final da gravidez. "Vi que não ia dar", confessou Karoline Lima, garantindo que continuará ligada a Eder Militão por causa da filha que nascerá em breve.

Após notícias de que o futebolista Eder Militão, de 24 anos, tinha sido visto com outras mulheres durante as férias em Miami, Estados Unidos, a namorada veio a público dar conta do fim do relacionamento, numa altura em que conta os dias para o nascimento do primeiro filho do casal.

"Depois de ele voltar de viagem, procurei-o, tentei resolver as coisas, acertar e continuar. Chegou a um ponto em que vi que o relacionamento amoroso não ia dar. Decidi terminar e acredito que foi a melhor decisão que o momento pede", partilhou Karoline Lima.

A influenciadora garantiu que "é forte" e ainda que ela e o craque do Real Madrid vão "sempre ter um elo, que é a Cecília". A bebé, segundo Karoline, "será a prioridade". "É o que importa, vamos precisar estar bem por ela. Eu estou bem e vou estar cada vez melhor", concluiu através de um vídeo partilhado no Instagram.

De regresso à capital espanhola, Militão - que se mostrou no futebol europeu ao serviço do F. C. Porto - nada disse ainda sobre o assunto. O namoro com Karoline foi assumindo a 16 de julho do ano passado e, em breve, nascerá a filha do agora ex-casal.