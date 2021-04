Famosos fogem para o calor após confinamento

Sara Oliveira Hoje às 18:11 Facebook

Atores, apresentadores e designers voaram para longe. Maldivas e México foram os destinos preferidos.

Viajar no último ano foi missão quase impossível por causa da pandemia, mas há vários destinos que já se abrem atualmente aos turistas e com poucas restrições, alguns deles escolhidos por algumas figuras públicas nacionais.

Calor, praia, mar e pouca confusão parecem ser os requisitos para dias de férias sem máscaras nem despertadores, como tem mostrado Rita Pereira. Com a agenda profissional mais livre antes de novos desafios, a atriz voou até Makunufushi, no Atol Malé do Sul, nas Maldivas, onde é exigido teste negativo PCR ou vacinação mas não se impõe quarentena , onde tem estado no resort Como Cocoa Island. "Férias de dona de casa, férias de mãe, férias de esposa, férias do que fazer para o jantar, férias de casacos, férias de covid, férias de máscara, férias. Simplesmente, férias", partilhou à chegada ao destino paradisíaco. Rita foi com os amigos designers Gonçalo Peixoto e Juliana Herc, e alguns dos biquínis e roupas que tem usado foram por eles criados.

Também nas Maldivas, o ator Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, gozam de uma espécie de nova lua-de-mel. Sem os três filhos, que ficaram em Portugal, o casal aproveita para namorar e também viver aventuras a dois, como registam as fotografias publicadas nas redes sociais. Terminadas as gravações de "Amor, amor" (SIC), na ilha privativa de Olhuvel, o galã das novelas aproveita para despir os resquícios da personagem Romeu.

No México, nem imunização, nem testes, nem quarentenas. Basta que o turista preencha um formulário e cumpra as regras sanitárias, inclusive o uso obrigatório de máscaras em áreas públicas. Assim fizeram as apresentadoras Iva Domingues e Mafalda Castro que, por coincidência, elegeram Tulum para uma pausa. Enquanto Iva deu azo à faceta exploradora, Mafalda privilegiou os momentos para mais tarde recordar ao lado do namorado, Rui Simões, com que nadou ao lado de tartarugas na praia de Akumal.