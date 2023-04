Fãs questionam estrela de "Stranger things" por ficar noiva aos 19 anos

Sara Oliveira Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Millie Bobby Brown foi pedida em casamento por Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi, com quem namora desde os 17 anos. Mas muitos admiradores da atriz dizem que ela "é muito nova" para casar já.

A maioria dos fãs recebeu com euforia a notícia de que Millie Bobby Brown está noiva de Jake Bongiovi, com quem namora desde 2021. A novidade apanhou todos de surpresa - mas houve também quem questionasse o motivo de a atriz que dá vida a Eleven na série da Netflix "Stranger things" se querer casar tão cedo.

"Já te amo há três verões, querido, e quero-os todos", partilhou a artista britânica nascida em Espanha, mostrando-se com o namorado, enquanto exibia o anel de noivado no dedo.

PUB

"Mas ela só tem 19 anos!", comentou um internauta no perfil de Instagram da artista. "Ela tem 19 anos e é noiva, eu tenho 21 anos a ver Pokemon, Schin chan, Ninja Hattori e Doremon", escreveu outro, dando conta de diferentes prioridades, enquanto há quem vaticine que a atriz estará "divorciada antes dos 25 anos".

Perante opiniões mais céticas, vários seguidores deram o exemplo de quem tinha também subido ao altar com a mesma idade ou pouco mais e mantém um casamento sólido.

Jake, o noivo, tem 20 anos e é um dos quatro filhos do músico Jon Bon Jovi e de Dorothea Hurley, que estão juntos há mais de 50 anos e partilham um casamento de 34. Os dois começaram a namorar no liceu e casaram-se em segredo, em 1989, na Graceland Wedding Chapel, em Las Vegas. Para eles, "o respeito mútuo" é o segredo para a longa união, o que é um bom exemplo para quem os rodeia.

Uns casamentos duram, outros não

À margem de opiniões alheias, Millie e Jake vivem o relacionamento em pleno, até porque não são os primeiros a dizerem precocemente o "sim" no mundo das celebridades, onde sempre houve muitos casamentos, alguns duradouros, outros nem por isso.

Em 1976, quando muitos davam o nó cedo para saírem de casa dos pais, a atriz Bo Derek, com apenas 19 anos, tornou-se mulher do realizador John Derek, 30 anos mais velho, com quem ficou até à sua morte, em 1998.

Dois meses foi quanto durou o casamento de Drew Barrymore com o empresário Jeremy Thomas, dono de um bar em Los Angeles, quando a atriz tinha apenas 19 anos.

A mesma idade tinha Kim Kardashian quando se casou com o produtor musical Damon Thomas. A união durou três anos, mais um ano do que o casamento que uniu o ator de "Sozinho em casa" Macaulay Culkin e a atriz Rachel Miner, quando ambos tinham 17 anos.

Ainda não se sabe quando é que Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi trocarão alianças, mas o noivo já disse que o casamento vai ser "para sempre".