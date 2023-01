Filha de Elvis Presley hospitalizada após paragem cardiorrespiratória

Ontem às 23:28 Facebook

A filha do cantor Elvis Presley foi hoje hospitalizada após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na sua casa em Calabasas, Califórnia, dois dias depois de ter assistido aos Globos de Ouro, adiantou a imprensa norte-americana.

Lisa Marie Presley, de 54 anos, teve de ser reanimada em casa por paramédicos.

Os profissionais de socorro pré-hospitalar realizaram reanimação cardiorrespiratória e conseguiram recuperar o seu pulso antes de a transportar para um hospital, segundo o 'site' especializado em entretenimento TMZ, que foi o primeiro a divulgar a notícia.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles confirmou à revista Variety que recebeu o alerta para o um incidente com uma mulher de 50 anos no bloco 5.900 da Normandy Drive, na cidade de Calabasas.

Na terça-feira, Lisa Marie Presley tinha estado com a sua mãe, Priscilla Presley, e a equipa do filme "Elvis", no The Beverly Hilton (Beverly Hills), na 80.ª gala dos Globos de Ouro, que distinguiu os melhores profissionais e produções de cinema e televisão de 2022.