Filma-se a dançar diante de incêndio e causa indignação na Internet

Uma dança no Tik Tok deixou a Internet em alvoroço nos últimos dias. Porquê? Aquilo que parecia ser apenas mais um vídeo inofensivo chocou os internautas pela escolha do cenário. A poucos metros do local onde uma jovem dançava lavrava um fogo descontrolado.

Com mais de 283 mil seguidores, D. é uma presença assídua no Tik Tok. A jovem brasileira, a viver em Portugal desde 2020, tem centenas de vídeos a fazer as tão "famosas dancinhas" da plataforma. Até aqui nada de anormal para uma adolescente de 15 anos, mas a polémica instalou-se na vida de D. com uma publicação inusitada.

Era só mais um vídeo de poucos segundos a dançar em frente ao telemóvel, mas a escolha do cenário provocou uma onda de indignação nas redes sociais. Atrás da jovem lavrava um incêndio de grandes dimensões e descontrolado. Sorridente e divertida, D. parecia alienada do que a rodeava e da gravidade da situação. O vídeo, apagado entretanto, viralizou e migrou para outras plataformas, onde os internautas não pouparam nas críticas à jovem.

Num vídeo publicado posteriormente, e também já apagado, a jovem tentou justificar-se. Escudou-se na suposta "normalidade" de haver incêndios no verão e ainda no facto de estar apenas a recriar um vídeo que fez em 2020, também perante um fogo.

Desde o início do ano já arderam em Portugal quase 60 mil hectares, mais do dobro do que em 2021, segundo dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).