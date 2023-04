Fotografias da autópsia de Marília Mendonça divulgadas online

JN Hoje às 09:40 Facebook

Fotografias da autópsia da cantora brasileira Marília Mendonça, que morreu em 2021 na queda do avião em que seguia, foram divulgadas na Internet. As autoridades estão a investigar a fuga.

A notícia é avançada pela assessoria de imprensa de Marília Mendonça, citada pelo portal "G1". A Polícia Civil de Minas Gerais disse, em comunicado, que, assim que tomou conhecimento sobre a fuga das fotografias, "instaurou procedimento administrativo para apuração dos factos". O sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e estão a ser feitos levantamentos para identificar todos os acessos ao inquérito da morte de Marília Mendonça.

Em reação à notícia, a mãe da cantora, Ruth Dias, pediu respeito. "Tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre sempre que situações assim ocorrem", pediu.

Marília Mendonça morreu após a queda do avião em que seguia em 2021 Foto: Epa/Policia Civil De Minas Gerais

O advogado da família, Robson Cunha, afirmou estar indignado com o material divulgado e disse que é "inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa". "Isso é um facto gravíssimo e tanto o Estado como os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados. Informo ainda que aqueles que divulgam e continuam a partilhar esse tipo de conteúdo estão a incorrer também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente", acrescentou.

Queda de avião vitimou cantora

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu, em novembro de 2021, após a queda do avião em que seguia. A morte da artista foi confirmada inicialmente pelos bombeiros e, posteriormente, pela assessoria da cantora, que num primeiro comunicado havia informado que a jovem havia sido resgatada com vida da aeronave de pequeno porte. Além de Marília Mendonça, morreram no acidente os outros quatro passageiros na aeronave: o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e copiloto do avião.

O avião, um bimotor "King Air", da Beechccraft, caiu numa catarata a dois quilómetros da pista do aeródromo de Caratinga​​​​​​, segundo informação da Polícia Militar Mineira. Pilotos que sobrevoaram a região de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, ​no momento em que o avião caiu, relatam que a aeronave "rasgou" os fios de um poste de alta tensão nas imediações. De acordo com a Cemig, 35 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na sequência do acidente.

A jovem artista era um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade. Apelidada de "rainha da sofrência", devido às letras emotivas das suas músicas, Marília continuou a fazer furor durante a pandemia de covid-19, batendo recordes nas redes sociais nas transmissões ao vivo que fazia, chegando a obter mais de 3,5 milhões de acessos simultâneos no seu canal do YouTube na sua primeira live.