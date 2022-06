Futebolista João Mário junta craques da seleção em casamento

Horas depois de arrancar a pré-época pelo Benfica, com direito a exames médicos, o futebolista João Mário casou-se com Marta Branco Oliveira, com quem tem já uma filha. O evento juntou alguns craques da seleção nacional e amigos de longa data do noivo.

Quis o destino que o início dos trabalhos do Benfica para a próxima época coincidisse com a data há muito marcada para o casamento do médio João Mário que, sem pressões, cumpriu todos os objetivos entre Lisboa e Azeitão.

Depois de ter feito exames médicos, de manhã, no Hospital da Luz, à tarde, o futebolista subiu ao altar para o "sim" a Marta Branco Oliveira, de quem tem uma filha, Olívia, de quase um ano e meio.

Após a cerimónia pela Igreja, a festa continua no Palacete Quinta da Bacalhôa, em Azeitão, na presença de familiares e amigos, entre eles alguns craques da seleção nacional, que em algum momento da vida já partilharam balneário com o noivo.

Pizzi, Rui Patrício, William Carvalho, Manuel Fernandes, Cédric Soares e Eder Lopes não faltaram neste dia especial para João Mário que, este domingo, voltou a apresentar-se ao serviço do Benfica, sem tempo para lua-de-mel.