Georgina em contagem decrescente para a chegada dos gémeos

Na reta final da gravidez, namorada de Cristiano Ronaldo tem preparado os quatro filhos para o nascimento dos irmãos. Na casa de Manchester já há berço para os bebés.

A qualquer momento é esperado o anúncio do nascimento dos gémeos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Os nomes dos bebés, um menino e uma menina, ainda não foram revelados, mas em casa já está tudo preparado para os receber.

Estes serão os segundo e terceiro filhos biológicos do craque do Manchester United e da namorada. Juntar-se-ão a Cristianinho, de quase 12 anos, dos também gémeos Eva e Mateo, que fazem cinco anos a 5 de junho, fruto de uma barriga de aluguer, e Alana Martina, de quatro anos, que foi quem marcou a estreia de Georgina na maternidade. Gestações diferentes que em nada interferem com a forma como a jovem sempre tratou as crianças, pois assumiu-se mãe de todas desde o momento em que entrou na vida de CR7. "Os quatro são meus filhos e todos me chamam mãe", sublinhou numa entrevista ao jornal "El País".

Escassas fotos recentes

A imprensa espanhola adiantou que Georgina, de 27 anos, quer dar à luz em Madrid, no Hospital Universitário Quiron, onde teve Alana a 22 de novembro de 2017, mesmo que seja em Manchester que tem recebido presentes, entre os quais berços e cadeiras para os bebés. De qualquer forma, tendo em conta que viaja no avião privado de Ronaldo, num instante pode voar do Reino Unido para a capital espanhola para cumprir os alegados planos.

Menos regular no Instagram nas últimas semanas, onde são escassas as fotografias suas mais recentes, a antiga bailarina acabou por mostrar como já está enorme a sua barriga em imagens publicadas na segunda-feira. Ilustraram o fim de semana com os filhos, enquanto Cristiano estava ao serviço da seleção nacional, com direito a treinos de futebol do primogénito, antes de brincadeiras na piscina e trabalhos manuais em casa, para atenuar as "saudades do papá", que já voltou para acompanhar a contagem decrescente até a família aumentar.