Georgina: "Que pena não ter podido desfrutar do melhor jogador do mundo durante os 90 minutos"

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, deixou uma mensagem nas redes sociais num jogo em que o internacional português começou o jogo no banco.

"Parabéns Portugal. Enquanto os 11 jogadores cantavam o hino, todos os olhos estavam postos em ti. Que pena não ter podido desfrutar do melhor jogador do mundo durante os 90 minutos. Os adeptos não deixaram de pedir por ti e de gritar o teu nome. Que Deus e o teu querido amigo Fernando continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite", escreveu a companheira do astro português numa publicação na rede social Instagram.

Portugal goleou, esta terça-feira, a Suíça por 6-1, com destaque para o hat-trick de Gonçalo Ramos, e marcou lugar contra Marrocos nos quartos de final do Mundial 2022. Cristiano Ronaldo começou o duelo no banco e entrou ao minuto 74.