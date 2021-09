Georgina Rodríguez e os filhos já estão em Manchester com Cristiano Ronaldo

Sara Oliveira Hoje às 13:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Dispensado da seleção nacional, Cristiano Ronaldo viajou para o Reino Unido, para se juntar ao plantel do United. A família seguiu-lhe o caminho e também já está em Manchester.

Mesmo a cumprir quarentena, Ronaldo conta agora com a companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos filhos, Eva, Mateo, Alana e Cristianinho, no seu regresso a Inglaterra.

Um dia depois de o craque chegar a Manchester, após dispensa da seleção nacional, a família viajou esta sexta-feira, pronta para iniciar uma nova vida por terras de Sua Majestade, depois de passar os últimos três anos em Turim, Itália.

Antes de fechar as malas e seguir para o Reino Unido, Georgina ainda marcou presença no Festival de Cinema de Veneza, onde deu nas vistas pelos distintos visuais e pelo novo corte de cabelo. Uma nova imagem antes de assentar em Manchester. Nas redes sociais, a jovem mostrou algumas imagens há em Inglaterra, onde foi recebida com um chocolate de boas-vindas do Manchester United.

"Sweet home", ou seja, "doce lar", escreveu Georgina no Instagram, deixando ver o que poderá ser o espaço exterior da nova casa. Afinal, apesar de ter sido apenas há uma semana que se confirmou a mudança de CR7, há toda uma equipa na retaguarda a tratar da logística para que nada falta na adaptação.