Georgina Rodríguez e os filhos privam com Rosalía em Madrid

Enquanto Cristiano Ronaldo vai mantendo a forma em Lisboa, longe dos olhares públicos, enquanto não se sabe por onde passa o futuro, a companheira viajou até à capital espanhola para assistir ao concerto de Rosália. Georgina Rodríguez fez-se acompanhar dos filhos mais velhos, da irmã e de amigos.

"Que noite mais maravilhosa...". O comentário é de Julia Salmeán, uma das amigas que, na noite de terça-feira, acompanharam Georgina Rodríguez ao concerto da "Motomami tour" da espanhola Rosalía, no WiZink Center, em Madrid.

A companheira de Cristiano Ronaldo viajou de Lisboa até à capital espanhola com os filhos mais velhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana, juntando-se depois à irmã Ivana Rodríguez, e alguns dos que, não sendo família, fazem parte do seu círculo próximo.

No final do show, Georgina e as crianças puderam conviver com a famosa artista espanhola nos camarins. Rosalía manifestou-se rendida aos mais pequenos, também eles encantados com a sua presença.

No evento, Eva, de cinco anos, e Alana, de quatro anos e meio, surgiram vestidas à imagem de bailarinas, vaidosas com os tutus cor de rosa, enquanto Mateo chamou a atenção por trajar uma camisola do novo equipamento do Real Madrid, com o número 7 nas costas.

Numa altura em que é uma incógnita o destino de Cristiano Ronaldo, apesar de ainda ter contrato com o Manchester United, a roupa do menino acabou por se destacar na imprensa espanhola e não só, ainda mais quando se especula sobre alegado interesse do "rival" Atlético nos préstimos do internacional português.