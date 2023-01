Georgina Rodríguez: festa nas arábias com novidades na Netflix

Sara Oliveira Hoje às 20:40 Facebook

Namorada de Cristiano Ronaldo faz 29 anos esta sexta-feira, na Arábia Saudita, onde continua a ser tratada como uma estrela. Em março estreia a 2.ª temporada do seu popular reality show "Soy Georgina 2", no gigante do streaming.

Num novo capítulo desde que se mudou, no início do mês, para a Arábia Saudita, Georgina Rodríguez celebra hoje o 29.º aniversário junto da família e de amigos. Ainda não são conhecidos detalhes da festa, mas deverá realizar-se em Riade e passar por Doha, no Catar, onde Ivana Rodríguez, a irmã da companheira do futebolista Cristiano Ronaldo, se tem mostrado nos últimos dias, feliz por voltar ao resort de luxo que a acolheu durante o Mundial.

Desta vez, Ivana viajou com o namorado, Carlos García, e o mais certo é juntarem-se todos para os "parabéns a você" a Georgina. Ainda por perto, a jovem argentina tem contado com a companhia permanente da amiga Elena Pina, além dos maquilhador e cabeleireiro espanhóis de confiança que a seguem para todo o lado.

De antemão, como presente de aniversário, Georgina Rodríguez confirmou que a segunda temporada do reality show que protagoniza, e que gravou durante o último ano, estreará em março. "De volta ao terreno de jogo", partilhou, pronta para mostrar novos capítulos da sua intimidade.

Vem aí "Soy Georgina 2"

Em "Soy Georgina 2", a mulher de CR7 reforça o carisma alcançado e, com inegável humor, mostra o seu estilo de vida nos últimos 12 meses.

Num registo único, abre novamente as portas de casa e regista datas importantes. O nascimento da filha mais nova, Bella Esmeralda, em abril de 2022, mas também a morte do seu gémeo no parto, são momentos destacados. Assim como o susto que a menina pregou antes do Mundial do Catar, devido a uma bronquiolite que obrigou a internamento num hospital de Madrid.

Conta com a participação das pessoas que lhe são próximas, não só a família, como o círculo de amizades - o designado grupo "Las queridas", que está sempre perto na hora H.

No domingo, a antiga bailarina estreou-se na passadeira vermelha na Arábia Saudita, sendo tratada como uma estrela na cerimónia dos Joy Awards.

Mais uma vez, apostou num vestido do estilista tunisino radicado no Dubai Ali Karoui, com um lenço que lhe cobriu ombros e cabeça, num sinal de respeito pela cultura local. Sensual q.b., foi muito elogiada pela sua elegância.

Enquanto Ronaldo é a atração maior do Al-Nassr, Georgina também atrai atenções, o que se reflete na concretização de novas e lucrativas parcerias com marcas de moda e de beleza.