"Got talent Portugal" volta a premiar jovens ginastas

Grupo Acro AAS da Associação Académica de Santarém venceu a sétima edição do talent show da RTP1. No final,

Sílvia Alberto, a apresentadora, antecipou saudades.

A ginástica acrobática soma prestígio para Portugal nas mais importantes provas mundiais e também confirma créditos em performances televisivas, sendo uma aposta entre aqueles que concorrem a "Got talent Portugal". Na última edição que terminou anteontem, na RTP1, o grupo Acro AAS levou a melhor entre os inúmeros talentos que passaram pelo palco, arrecadando um prémio monetário no valor de 30 mil euros.

Curiosamente, no regresso do formato à estação pública, em 2015, a vitória foi também para a ginástica acrobática de The Artgym Company, pertencente ao Acro Team da Maia. Foi a segunda trupe a conquistar o "Got talent" a nível mundial. Desta vez, as performances e saltos arriscados nasceram na região escalabitana, conquistando jurados e os portugueses.

Os Acro AAS integram 35 dos melhores ginastas da Associação Académica de Santarém, todos eles participantes em competições desde há três anos, com títulos distritais e nacionais no currículo. "Os miúdos já nos tinham pedido antes, mas achávamos que ainda nos faltava alguma qualidade, então preferimos esperar e dar tempo para evoluir", comentou a treinadora Tânia Carapeta no início da aventura televisiva. Os feitos do Acro Team da Maia inspiraram este percurso de sucesso no programa.

No mesmo registo, mas a solo, Frederico Silva, que já foi campeão da Europa e vencedor da Taça do Mundo de ginástica acrobática, e as artes circenses de Luiz Amorim, ocuparam os restantes lugares do pódio.

O veterano David Fonseca e o vencedor de "The voice Portugal" Luís Trigacheiro foram os convidados especiais da gala derradeira, provando o ecletismo do formato. Como foi apanágio domingo após domingo, Sílvia Alberto desfilou elegância, desta vez com um um longo vestido cai-cai da dupla Manuel Alves/ José Manuel Gonçalves. "Já estou com saudades", disse a apresentadora, antes de o palco se apagar.