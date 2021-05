Harry e Oprah Winfrey juntos em programa sobre saúde mental

Sara Oliveira Hoje às 10:41 Facebook

"The me you can"t see" arranca no dia 21 e mostrará entrevistas feitas pelo príncipe e pela apresentadora a celebridades como Lady Gaga ou Glenn Close

Dois anos depois, o projeto criado e produzido por príncipe Harry e pela apresentadora Oprah Winfrey chega ao público. "The me you can"t see" arranca na próxima sexta-feira, dia 21, na plataforma de streaming Apple TV, e focará a importância da saúde mental.

"Agora, mais do que nunca, há uma necessidade imediata de substituir a vergonha em torno da saúde mental por sabedoria, compaixão e honestidade", adiantou Oprah. A série apresentará histórias que servirão para mostrar o estado atual do assunto que lhes dá o mote, promovendo um debate global.

No cartaz promocional é possível ver Harry e Oprah Winfrey como os entrevistadores de serviço e algumas das celebridades com quem conversarão. Entre elas, a cantora e atriz Lady Gaga, a atriz Glenn Close, Zak Williams, filho do falecido Robin Williams, os basquetebolistas DeRozan e Langston Galloway, e o cozinheiro Rashad Armstead, alguns deles com relatos de experiências de ansiedade ou depressão.

O programa foi atrasado por causa da pandemia e quando foi anunciado, Harry assumiu a intenção de partilhar "histórias de personalidades fora do comum que resistiram às situações mais difíceis para nos entendermos melhor e à nossa volta". Em prol da sua saúde mental e da mulher, Meghan Markle, como confessou, também se mudou para os Estados Unidos, deixando os deveres reais e abdicando das regalias.