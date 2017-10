Agente de Shakira desmente separação: "São apenas rumores de pessoas que querem prejudicar o Piqué"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:43 Facebook

Um dia depois de um site espanhol afirmar que Shakira e Piqué deverão oficializar em breve a sua separação, a representante da cantora negou que a artista e o futebolista estejam de costas voltadas.

"Continua tudo igual", reiterou a agente da intérprete colombiana, este sábado, em declarações ao site Hola!, deixando assim cair por terra as notícias que davam como certa a iminente separação do casal.

Os rumores de que a relação entre Shakira e Piqué não está bem correm há algumas semanas na imprensa espanhola. Esta sexta-feira, o site Cotilleo prosseguiu com a história, dando como garantida a saída da cantora, de 40 anos, da casa que dividia com o futebolista do Barcelona, dez anos mais novo.

"São apenas rumores de pessoas que querem prejudicar o Piqué", contrariou, uma vez mais, a representante de Shakira.

O casal está junto desde 2011 e tem dois filhos em comum, Milan, de 4 anos, e Sasha, de 2, que, de acordo com o site Cotilleo, teriam sido levados pela responsável de êxitos como "Chantaje" e "Me Enamoré" após a sua alegada saída de casa.