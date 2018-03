Aos 57 anos, Hugh Grant foi pai pela quinta vez

AFS Hoje às 18:15 Facebook

Hugh Grant e a namorada, Anna Eberstein, foram pais, na semana passada. Este é o quinto filho do ator nos últimos seis anos.

Por mais estranho que pareça, a confirmação do quinto rebento de Hugh Grant surgiu durante uma entrevista da ex-companheira Elizabeth Hurley, com Andy Cohen, no programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

"[O Hugh] Teve mais um a semana passada. Ele tem cinco. Tem mais de 50 e gerou-os a todos", revelou Hurley, na quinta-feira, depois do apresentador, de 49 anos, perguntar sobre a quantidade de filhos do seu ex-namorado.

A atriz britânica, de 52, elogiou ainda Hugh Grant como um "pai querido" e "muito querido". Os dois estiveram juntos durante 13 anos, entre 1987 e 2000, mas nunca tiveram filhos.

Hugh Grant recebeu a bênção da paternidade pela quinta vez nos últimos seis anos. Desde 2012, data em que foi pela primeira vez pai, que o ator teve três filhos com uma mulher e dois com outra.

Além da bebé mais recente, o artista tem ainda dois filhos em comum com a atual namorada Anna Eberstein. São eles, John Mungo, com seis anos, e uma menina, de dois, que o artista prefere manter no anonimato.

Os restantes rebentos, Tabitha, de 7 anos, e Felix Chang, com 5, são filhos de Tinglan Hong, rececionista de um restaurante chinês em Londres, Inglaterra.

Conhecido por ter feito parte de filmes como "Notting Hill", "O Diário de Bridget Jones" e "Quatro casamentos e um Funeral", o artista britânico arrecadou, em 1995, o globo de ouro para Melhor Ator em Comédia ou Musical, e em 2006, Grant recebeu o prémio Cesar Honorário.