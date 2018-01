Cantor Neil Diamond é diagnosticado com Parkinson e diz adeus aos palcos

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:35 Facebook

O cantor norte-americano Neil Diamond, de 76 anos, anunciou em comunicado que sofre da doença de Parkinson e que se vai "retirar das tournées". As últimas datas da digressão dos seus 50 anos de carreira já foram canceladas.

"O lendário cantor, compositor e artista Neil Diamond anunciou hoje [segunda-feira, dia 22] a sua retirada das digressões devido ao seu recente diagnóstico de doença de Parkinson", pode ler-se na missiva publicada no site oficial do cantor.

De acordo com o comunicado, "a doença tem dificultado as viagens e a as atuações em larga escala", pelo que os restantes concertos da digressão que celebra os 50 anos da primeira "tour" de Neil Diamond, agendados para março na Austrália e na Nova Zelândia, "foram cancelados" por indicação médica.

Neil Diamond, que completa 77 anos esta quarta-feira, lamentou o seu afastamento dos palcos e prometeu manter-se ligado à música, embora já não possa atuar: "É com grande relutância e desapontamento que anuncio a minha retirada das digressões. Foi uma honra levar os meus espetáculos até ao público nos últimos 50 anos (...) Planeio continuar ativo na escrita, nas gravações e noutros projetos por muito tempo."

"Esta viagem foi tão boa, tão boa, tão boa, graças a vocês", concluiu a voz de temas como "Sweet Caroline" ou "I am I said", que este domingo vai receber o prémio carreira na cerimónia dos prémios Grammy.