Atriz que denunciou Weinstein conta tudo dia 30

O canal E! vai transmitir "Citizen Rose", o documentário que conta a vida de Rose McGowan, a atriz norte-americana que acusa Harvey Weinstein de violação. A data de estreia é dia 30 de janeiro.

Em apenas dez dias, Rose McGowan foi presa, conheceu o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e foi nomeada pela revista "Time" para "Pessoa do Ano". O canal E! prepara-se agora para transmitir o documentário, dividido em cinco partes, que dará a oportunidade de ver o mundo através dos olhos da atriz, de 44 anos, e pretende mudar drasticamente o universo do entretenimento.

"Estão todos convidados para conhecer a minha visão e o meu mundo. Estou muito contente por poder amplificar uma mensagem de coragem, arte, alegria e de sobrevivência. Através do meu livro, 'Brave"', percebi que queria mostrar como nos podemos curar através da arte", afirmou McGowan, uma das primeiras mulheres a dar a cara no escândalo de assédio sexual que abalou Hollywood e a acusar Harvey Weinstein de violação.

"Estava a meio do meu segundo filme para a empresa dele, fui violada e decidi não ficar calada", explica McGowan.

"A coragem de Rose McGowan para falar sobre os abusos e assédios sexuais em Hollywood provocou uma autêntica explosão no setor, e levou a que muitas mulheres falassem sobre as suas histórias", declarou a vice-presidente do canal.

O documentário vai ainda mostrar a preparação e lançamento do livro da atriz, a sua arte, o seu ativismo e a música que produz "para curar". Completamente contra a máquina de Hollywood, McGowan tem mostrado a sua coragem face às adversidades. Luta assumidamente contra o assédio sexual em todo o tipo de indústrias, mas principalmente em Hollywood, onde sofreu isso na própria pele.

Recorde-se que Rose McGowan apresentou queixa contra o produtor por ter sido vítima de abuso e violada num quarto de hotel por Harvey Weinstein, em 1997, depois de a vítima e o alegado violador terem marcado presença no Festival de Cannes.

O documentário estreia-se no próximo dia 30 às 20 horas, no canal E!, que pode ser visto em Portugal na posição 102 da MEO e na 82 da NOS.