Depois do preto nos Globos de Ouro, as cores dominaram os SAG Awards

O repto tinha sido lançado: as galas em Hollywood dos Globos de Ouro, dos SAG Awards e dos Óscares deveria ser dominada pelo preto, em protesto contra os abusos sexuais na meca do cinema. À primeira cerimónia, a adesão foi quase total. O mesmo não aconteceu com a segunda.

A gala dos Screen Actors Guild (SAG) Awards, prémios entregues pelo Sindicato dos Atores de Hollywood, realizou-se este domingo e, ao contrário do que aconteceu nos Globos de Ouro, no passado dia 7 e em que apenas três mulheres optaram por não se vestir de preto, o "dress code" não foi levado à letra.

O repto tinha sido lançado pela equipa da série televisiva "Big Little Lies": usar o negro nessas duas galas e na dos Óscares, a 4 de março. Um desfile de estrelas "de luto" como forma de manifestação contra os casos de assédio sexual conhecidos nos últimos meses.

Desta vez, a maioria das estrelas de Hollywood optaram pela cor e apareceram em Los Angeles, na Califórnia, EUA, para celebrar o que de melhor se fez em cinema e televisão e os melhores atores e atrizes do pequeno e grande ecrã ao longo de 2017.

Até James Franco, que depois dos Globos de Ouro foi acusado de assédio sexual, compareceu ao evento.

Resta agora saber o que vão fazer as estrelas de Hollywood nos Óscares, aquela que é considerada a maior cerimónia anual da Sétima Arte.

Veja a lista dos vencedores:

CINEMA

Melhor Ator: Gary Oldman em "A Hora Mais Negra"

Melhor Atriz: Frances McDormand em "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell em "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhor Atriz Secundária: Allison Janney em "Eu, Tonya"

Melhor Elenco: "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhores Duplos: "Mulher-Maravilha"

TELEVISÃO

Melhor Ator: Alexander Skarsgard em "Big Little Lies"

Melhor Atriz: Nicole Kidman em "Big Little Lies"

Melhor Ator (Drama): Sterling K. Brown em "This Is Us"

Melhor Atriz (Drama): Claire Foy em "The Crown"

Melhor Ator (Comédia): William H. Macy em "Shameless"

Melhor Atriz (Comédia): Julia Louis-Dreyfus em "Veep"

Melhor Elenco (Drama): "This Is Us"

Melhor Elenco (Comédia): "Veep"

Melhores Duplos: "A Guerra dos Tronos"